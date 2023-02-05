«نويز» تطلق ساعتها الذكية «NoiseFit Force»

أطلقت شركة نويز (Noise) ساعتها الذكية «NoiseFit Force» الجديدة، التي تمتاز بشاشة لمسية قياس 1.32 بوصة وبدقة وضوح (360 × 360 بيكسل)، مع شدة السطوع 550 قنديلة/ م2، ما يعني سهولة القراءة في وضح النهار.

وأوضحت الشركة الهندية أن الساعة الذكية الجديدة تشتمل على تاج قابل للتدوير وأزرار لتسهيل عملية الاستعمال.

وتم تجهيز الساعة بميكروفون وسماعة، ما يتيح إمكانية استخدامها بالأوامر الصوتية، وكذلك إمكانية استخدامها كتجهيزة تحدث حر لإجراء المكالمات الهاتفية.

وتشتمل الساعة الذكية على مستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، وكذلك تشبع الدم بالأكسجين. كما يمكن تسجيل عدد الخطوات وتحليل النشاط اليومي، مع إمكانية تسجيل الأنشطة الرياضية. وتصل فترة تشغيل البطارية إلى سبعة أيام.