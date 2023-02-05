«ترونسمارت» تطلق سماعة البلوتوث «100 Halo»

أطلقت شركة «ترونسمارت» سماعة البلوتوث «Halo 100» الجديدة، التي تمتاز بفترة تشغيل تصل إلى 18 ساعة.

وأوضحت الشركة الصينية أن سماعة البلوتوث «100 Halo» تأتي مجهزة بنظام صوتي ثلاثي الاتجاهات. كما يمكن إقران سماعتي «100 Halo» للحصول على صوت «ستريو». وتخلق تأثيرات «LED» مع خمسة أوضاع إضاءة مختلفة أجواء احتفالية. وتتوافر السماعة «Halo 100» نظير سعر يبلغ 100 دولار، بينما يتوافر الموديل «100 Halo» المزوّد بميكروفون سلكي ووظيفة «Karaoke» نظير سعر يبلغ 120 دولاراً.