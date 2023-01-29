«رمّاس» يرد على أكثر من 6.8 ملايين استفسار منذ إطلاقه 2017

أجاب موظف هيئة كهرباء ومياه دبي الافتراضي (رمّاس)، المعتمد على الذكاء الاصطناعي، على أكثر من 6.8 ملايين استفسار منذ إطلاقه في الربع الأول من عام 2017 وحتى نهاية ديسمبر 2022.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد الطاير، إن «الهيئة أطلقت (رمّاس) في إطار استراتيجيتها لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في جميع عملياتها وخدماتها»، موضحاً أن موظف الهيئة الافتراضي يسهم في تشجيع المتعاملين على استخدام القنوات الذكية، وتقليل عدد زيارات مراكز إسعاد المتعاملين التابعة للهيئة، ودعم التبني الذكي بها، الذي بلغت نسبته 99% خلال عام 2022.

ويعمل «رمّاس» على خدمة المتعاملين، والرد على استفساراتهم المكتوبة، أو من خلال المحادثة الصوتية باللغتين العربية والإنجليزية على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع. ويحاكي «رمّاس» موظف خدمة المتعاملين لمساعدة جميع فئات متعاملي الهيئة، ويتميز بقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين بناء على استفساراتهم، وتقديم خدمات إنجاز المعاملات وتوفير المعلومات، وذلك من خلال طريقتين للتفاعل، إما عن طريق الاختيار من قائمة الخدمات أو الأسئلة المباشرة.

ويوفر «رمّاس» معلومات عن 200 خدمة وخاصية لجميع فئات المعنيين، مثل إدارة الإمداد، وقنوات دفع الفواتير، ونصائح عامة حول الاستدامة، وغيرها. ويقدم 11 من الخدمات الإجرائية، مثل خدمة «الدفع السهل»، وعروض «متجر ديوا». كما يتيح للمتعاملين أيضاً تتبع حالة طلب تشغيل أو تحويل أو إيقاف الكهرباء، إلى جانب الاستفسار عن الوظائف والمعلومات العامة عن الهيئة.