أدوات لتحسين التقاط الصور بالهاتف الذكي

أصبحت كاميرات الهواتف الذكية والبرامج التي تعالج الصور تلقائياً ممتازة لإنشاء صور رائعة أثناء التنقل، حتى إن معظم الناس لم يعودوا بحاجة لحمل كاميرا منفصلة بعد الآن. وهناك الكثير من التطبيقات التي يمكنها أن تضع «فلتر» على الصورة كي تجعلها في حالة أفضل، ولكن إذا كان المستخدم يريد فعلاً تطوير أداء هاتفه الذكي، فيجب النظر في التنسيقات التي يستخدمها المحترفون، والمعروفة بـ«رو»، وهي البيانات الأولية، والكثير منها.

وهناك العديد من الأدوات المتخصصة في الكاميرا التي تلتقط وتحرر ملفات «رو» تكون متوافرة في متاجر التطبيقات.

وبالنسبة لـ«آي فون 12»، و«آي فون برو»، و«برو ماكس»، التي تعمل بنظام التشغيل «أي أو إس 14.3»، يمكنك التقاط ملفات «رو»، وتخزينها عن طريق الانتقال إلى تطبيقات الإعداد الرئيس، واختيار الكاميرا، ومن ثم التنسيقات. وانقر على الزر المجاور لـ«أبل برو رو»، وهو التنوع في تنسيق «رو». وبالنسبة لـ«آي فون 14 برو»، تستطيع اختيار الدقة من أجل تخزين ملفات «رو» الخاصة بك من طراز 12 ميغابكسل أو 48 ميغابكسل، ثم افتح تطبيق كاميرا «أي أو إس»، واختر ميزة «رو» عند قمة الشاشة إلى اليسار، وانقر على زر الإغلاق من أجل حفظ الملف في مستودع الصور.

ويسمح ملف 48 ميغابكسل لالتقاط صور بتفاصيل جيدة، ولكن حجم ملف كل صورة يمكن أن يكون 75 ميغابكسل أو أكبر. وإذا كان لديك جهاز «آي فون» لديه مساحة «تيرا بايت»، فإن الملفات ذات الحجم الكبير لا تمثل مشكلة، ولكن الهواتف ذات سعة التخزين الصغيرة يمكن أن تمتلئ بسرعة. ويمكن تخزين الصور التي يمكن التقاطها بالكاميرا الرئيسة لـ«آي فون» بدقة 48 ميغابكسل، أما التي يتم التقاطها بكاميرات الهاتف ذات الزاوية العريضة فيتم تخزينها ذاتياً في دقة 12 ميغابكسل.

وبالنسبة لهواتف «أندرويد»، يختلف العثور على إعدادات «رو» في هواتف «أندرويد» استناداً إلى الجهاز والشركة المصنعة، ولهذا يجب أن تتحقق من موقع دعم هاتفك من أجل التعليمات المحددة. وإذا كان لديك أحد هواتف «بكسل» من «غوغل» يعمل بـ«أندرويد 13»، عليك الانتقال إلى تطبيق الكاميرا، والنقر على السهم لأسفل الزاوية العليا في اليسار، واختر المزيد من الإعدادات، وبعدها خيارات متقدمة، ثم انقر على الزر بالقرب من تحكم «رو+ جي بي جي»، وعندها تقوم الكاميرا بالتقاط صورة في تنسيق «جي بي جي، ورو»، لكنها تخزن الملفات الأكبر في ملفات «رو» منفصلة على تطبيق «صور غوغل».

أما بالنسبة لهواتف «غالاكسي» من «سامسونغ»، فتتضمن إعدادات الكاميرا خيارات متقدمة لحفظ الصور في ملفات «رو». وفي الإعدادات، انتقل إلى «تنسيق وخيارات متقدمة»، واضغط على زر نسخ «رو». بالنسبة لهواتف «غالاكسي» ذات النموذج القديم، أصدرت شركة «سامسونغ» أخيراً تطبيق «اكسبرت رو» المجاني، وهو متوافر في «متجر غالاكسي».