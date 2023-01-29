«تويفل» تطلق سماعة الرأس «Airy TWS» اللاسلكية

أطلقت شركة تويفل (Teufel) سماعة الرأس اللاسلكية «Airy TWS» الجديدة نظير سعر يبلغ 100 يورو.

وتروج الشركة الألمانية لسماعة الرأس اللاسلكية الجديدة بأنها «رفيق الصوت المثالي للحياة اليومية»، حيث إنها تمتاز بوظيفة إلغاء الضوضاء الخارجية بشكل سلبي عن طريق أطراف أذن على شكل «مشروم - MushroomEarTips»، في الخمسة أحجام (XS وS وM وL وXL)، والمصنوعة من «السيليكون المضاد للبكتيريا»، لضمان ثبات السماعة في الأذن بشكل مريح. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية على مشغلات «Linear-HD»، ويتم نقل المحتويات عن طريق تقنية البلوتوث (5.0)، مع دعم تقنية (AAC). وتمتد فترة تشغيل البطارية في سدادات الأذن إلى ست ساعات، وتصل فترة التشغيل الإجمالية عن طريق علبة الشحن إلى 26 ساعة، ويتم بيان حالة الشحن عن طريق ثلاث لمبات «LED»، وبمجرد فتح علبة الشحن تتم عملية الاقتران تلقائياً مع أجهزة التشغيل.

وأكدت الشركة الألمانية أن كل سدادة أذن تشتمل على اثنين من الميكروفونات لإجراء المكالمات الهاتفية ومؤتمرات الفيديو عبر تطبيقات الويب ودعم بروتوكول التحدث الحر «HFP»، إضافة إلى وظيفة التحكم الصوتي عن طريق «غوغل Assistant» و«أبل Siri».

وتمتاز السماعة بمقاومة الغبار والأتربة ورذاذ الماء والتعرق وفقاً لفئة الحماية «IPX3».

وتتوافر سماعة الرأس اللاسلكية «Airy TWS» الجديدة بأربعة ألوان، هي الأسود والأبيض والأزرق والذهبي.