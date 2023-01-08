«ديل» تطلق شاشة جديدة لعشاق الألعاب

أعلنت شركة «ديل» عن إطلاق الشاشة «Alienware AW2524H» الجديدة، التي تهدف إلى تلبية متطلبات عشاق الألعاب. وأوضحت الشركة الأميركية أن شاشة الألعاب الجديدة تعمل بمعدل تنشيط صورة يصل إلى 500 هرتز، وبالتالي فإنها تعتبر واحدة من أسرع الشاشات في العالم. وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لشاشة الألعاب الجديدة على لوحة «Fast-IPS» قياس 24.4 بوصة، وتعمل بدقة الوضوح (Full (1920 x 1080 بيكسل، وبكثافة تبلغ 90 بيكسل في البوصة المربعة.

وتمتاز الشاشة الجديدة بشهادة «VESA DisplayHDR 400»، بينما تصل درجة السطوع القصوى إلى «400 قنديلة/م2».

وتروج الشركة الأميركية لشاشة الألعاب الجديدة من خلال تغطية نطاق الألوان «sRGB» بنسبة تصل إلى 99%، إضافة إلى توافر وظيفة «ComfortView Plus» وتأثيرات «AlienFX RGB». وأوضحت أن معدل تنشيط الصورة يبلغ 480 هرتز، ويمكن زيادته إلى 500 هرتز.

وتتمتع شاشة الألعاب الجديدة بزمن استجابة يراوح من 0.5 إلى 1 مللي ثانية، وبالتالي فإنها تتناسب مع الألعاب السريعة الزاخرة بالحركة، إضافة إلى دعم تقنية «نفيديا G-Sync» وتقنية «نفيديا Reflex Latency Analyzer» لتحسين زمن الانتقال.