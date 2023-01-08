ساعة ذكية مقاومة للماء من «ليمفو»

أطلقت شركة «ليمفو» (Lemfo) ساعتها الذكية «C22» الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء وفقاً لفئة الحماية «IP68»، كما أن الشاشة محمية بزجاج «Corning»، فضلاً عن أن جسمها المصنوع من سبائك «الزنك» يوفر لها حماية عالية من أضرار السقوط.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الجديدة تأتي مزودة بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، وتشبع الأكسجين في الدم، مع العديد من الأوضاع الرياضية لتسجيل الأنشطة الرياضية.

وتشتمل الساعة «C22» الذكية على شاشة قياس 1.6 بوصة، وبدقة وضوح «400 × 400 بيكسل»، مع ذاكرة سعة واحد غيغابايت لنظام التشغيل، وذاكرة سعة أربعة غيغابايت لتخزين المقاطع الصوتية عليها.

ويمكن استخدام الساعة كتجهيزة للتحدث الحر مع هاتف ذكي مقترن، مع إمكانية عرض الإشعارات الواردة إلى الهاتف.

وتم تجهيز الساعة «C22» الذكية ببطارية سعة 400 مللي أمبير ساعة، مع فترة تشغيل تصل إلى 35 يوماً في وضع الاستعداد.