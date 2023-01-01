«إل جي» تطلق سماعات «ساوند بار» جديدة

أعلنت شركة «إل جي» عن إطلاق سماعات «ساوند بار» جديدة. وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سماعات «الساوند بار SC9 وSE6» الجديدة تمتاز بتقنية «دولبي Atmos» ووظيفة «Wow Orchestra»، التي تتيح إمكانية الاتصال لاسلكياً بأجهزة التلفاز الذكي عن طريق شبكة الواي فاي.

وأشارت الشركة إلى أن سماعات «الساوند بار» تزخر بوظيفة «Wowcast»، التي تتيح إمكانية توصيل سماعات «الساوند بار» بأجهزة التلفاز الذكي من «إل جي» عن طريق شبكة الواي فاي ومن دون الحاجة إلى كبلات «HDMI» أو «Toslink». ومقارنة باتصال البلوتوث، الذي كان متوافراً في الموديلات الأقدم، فإن الاتصال عن طريق شبكة الواي فاي يوفر جودة صوت أفضل، مع زمن انتقال أقل بشكل ملحوظ.

وعند استعمال كبلات «HDMI» فإن سماعات «الساوند بار» الجديدة تدعم المحتويات بدقة «4K» وبمعدل تنشيط صورة 120 هرتز في الثانية مع دعم تقنية «VRR» لأجهزة الألعاب «سوني بلاي ستيشن 5» و«مايكروسوفت إكس بوكس Series X»، وبالإضافة إلى ذلك تتيح وظيفة «Wow Orchestra» إمكانية تحسين جميع القنوات الصوتية. وأكدت الشركة الكورية الجنوبية على أن سماعات «الساوند بار» الجديدة تدعم تقنية الصوت «دولبي Atmos» وتقنية «IMAX Enhanced» عبر «DTS:X»، ويمكن للمستخدم التحكم في إعدادات سماعات «الساوند بار» عن طريق لوحة الإعدادات الرئيسة «Home Dashboard» بأجهزة التلفاز الذكي من «إل جي»، كما يتوافر حامل جديد يسمح بتركيب سماعات «الساوند» على الجانب الخلفي من أجهزة التلفاز الذكي مباشرة.