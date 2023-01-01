«نويز» تطلق ساعتها الذكية «Colorfit Pro 4 Alpha»

أعلنت شركة «نويز» عن ساعتها الذكية «Colorfit Pro 4 Alpha» الجديدة، التي تعتمد على شاشة «AMOLED» كبيرة، والعديد من الوظائف المثيرة.

وأوضحت الشركة الهندية أن الساعة الذكية الجديدة تأتي بشاشة قياس 1.87 بوصة مع شدة سطوع (500 قنديلة/م2)، ما يعني سهولة استخدامها حتى تحت أشعة الشمس المباشرة. وبجانب الزر الموجود على الجسم تتيح الشاشة الاستعمال باستخدام اللمس.

وتتمتع الساعة الذكية الجديدة بحماية جيدة ضد الغبار والماء وفق معيار الحماية «IP68»، ما يعني أن الساعة قادرة على تحمل رذاذ الماء والمطر. وتوفر الساعة الذكية العديد من الوظائف المهمة مثل قياس معدل نبضات القلب ونسبة تشبع الأكسجين في الدم، وتسجيل الأنشطة اليومية وتحليلها، وهو ما ينطبق أيضاً على النوم ومدته.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة التحكم في الوظائف بالأوامر الصوتية بفضل الميكروفون والسماعة، كما أنها تعتمد على بطارية تعمل حتى سبعة أيام.