«سامسونغ» تطلق شاشة الألعاب «Dragon Knight G7»

أطلقت شركة «سامسونغ» شاشتها «Dragon Knight G7» الجديدة، التي تهدف لتلبية متطلبات عشاق الألعاب.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن شاشتها «Dragon Knight G7» الجديدة تشتمل على لوحة قياس 32 بوصة وبدقة وضوح 4K، مع معدل تنشيط صورة يبلغ 144 هرتز، وزمن استجابة يبلغ 1 ميللي ثانية.

وتدعم الشاشة تقنيات «FreeSync Premium Pro»، و«Nvidia G-Sync»، و«HDR400»، و«DLNA»، مع تغطية نطاق الألوان «DCI-P3» بنسبة تصل إلى 95%.

وتزخر شاشة الألعاب «Dragon Knight G7» الجديدة بمنافذ التوصيل، حيث إنها تشتمل على منفذ «HDMI 2.1»، و«DisplayPort 1.4»، و«USB Type C»، بينما تعمل بنظام التشغيل «Tizen OS»، ما يتيح تشغيل خدمات البث.