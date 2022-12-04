«فيفو» تطلق هاتفها الذكي «Y02»

أطلقت شركة «فيفو» هاتفها الذكي (Y02) الجديد من الفئة الأساسية، والذي يعمل بنظام التشغيل (Funtouch OS 12) المعتمد على الإصدار (GO) من «أندرويد 12».

وأوضحت الشركة الصينية أن هاتفها الذكي «Y02» الجديد يشتمل على شاشة (LCD) قياس 6.5 بوصات، مع كاميرا أمامية بدقة وضوح خمسة ميغابيكسل وكاميرا خلفية بدقة وضوح ثمانية ميغابيكسل، مع فلاش.

وينبض بداخل الهاتف معالج ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي RAM سعة ثلاثة غيغابايت وذاكرة داخلية سعة 32 غيغابايت، مع إمكانية زيادتها حتى 1 تيرابايت بواسطة بطاقة ( microSD).

ويدعم الهاتف الجديد تقنية (Bluetooth 5.0) وشبكة WLAN، وشبكة 4G، ونظام GPS وبطاقتي SIM، كما أنه مزود ببطارية سعة 5000 مللي أمبير ساعة، بالإضافة إلى راديو FM.

ويأتي الهاتف الذكي «Y02» بجسم متين بوزن 186 غراماً وبسمك 8.5 ملم، ويتوفر باللون الأزرق (Orchid Blue) أو الرمادي (Cosmic Grey).