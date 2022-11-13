«ريلمي» تطلق سلسلة هواتف «GT2» في الإمارات

أعلنت «ريلمي» عن إطلاق هاتفها الجديد «GT2 Pro» من سلسة هواتف «ريلمي GT2». وتعاونت الشركة في تصميم الهاتف المستوحى من الورق مع المصمم الياباني العالمي ناوتو فوكاساوا. ويُعد الهاتف أقل الأجهزة المزودة بالجيل الأول من معالج (Snapdragon 8) تكلفة في المنطقة، وأول هاتف ذكي يتم تصنيعه اعتماداً على «البوليمر الحيوي».

وتتوافر هواتف «GT2» بخيارين، الأول بذاكرة وصول عشوائي ثمانية غيغابايت، وسعة تخزين 128 غيغابايت؛ والثاني بذاكرة وصول عشوائي 12 غيغابايت، وسعة تخزين 256 غيغابايت، وبأسعار تبدأ من 1299 درهماً، بينما يأتي هاتف (GT2 Pro) بالخيار الثاني فقط، وبسعر 1999 درهماً. ويأتي تصميم الهاتف الجديد، القائم على المفهوم المستدام للورق، نتيجة أبحاث استمرت على مدى 12 شهراً، وشملت 63 نموذجاً أولياً، وصولاً إلى التصميم النهائي الذي يتميز بالحرفية العالية وعملية نقش بالليزر (0.1 ملم). وتم تصنيع الغطاء الخلفي للهاتف من مادة البوليمر المشترك الحيوي (إل إن بي إيلكرين)، التي طورتها شركة «سابك»، والحاصلة على اعتماد برنامج الشهادة الدولية للاستدامة والكربون.