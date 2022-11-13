4 تطبيقات خطرة تهدد مستخدمي «أندرويد»

اكتشف خبراء في الأمن السيبراني أربعة تطبيقات على «أندرويد»، تحتوي على فيروسات، وتخفي جزءاً من البرامج الضارة المعروفة باسم «HiddenAds». وتمكنت هذه التطبيقات الضارة من تجاوز أنظمة الكشف على متجر «غوغل بلاي».

ويستخدم المخترقون السيبرانيون «تكتيك المماطلة» في البداية لاستدراج المستخدم إلى شعور زائف بالأمان، ولذلك لن تلاحظ أي خطأ على الفور، ما يجعلك أقل ميلاً للشك في التطبيق وحذفه. وبعد بضعة أيام، يبدأ التطبيق في العمل الضار، ويفتح مواقع التصيد الاحتيالي في متصفح «كروم». ووفقاً لشركة «Malwarebytes»، التي تعمل على فحص ومكافحة البرمجيات الخبيثة، والتي كشفت الحيلة الأخيرة، يتضمن أحدها محتوى للبالغين يؤدي إلى صفحات تصيد، لإخبار المستخدم بأنه تعرض لفيروس أو بحاجة إلى إجراء تحديث. والأكثر إثارة للقلق أن علامات التبويب تفتح سراً في الخلفية، حتى عندما يكون جهازك مقفلاً.

وتحذر الشركة من أنه «عندما يفتح المستخدم قفل أجهزته، يفتح (كروم) بأحدث موقع. ويتم فتح علامة تبويب جديدة بموقع جديد بشكل متكرر، ونتيجة لذلك، فإن إلغاء قفل هاتفك بعد ساعات عدة يعني إغلاق علامات تبويب متعددة. وسيكون سجل متصفح المستخدمين أيضاً قائمة طويلة من مواقع التصيد الاحتيالي السيئة».

وتتضمن التطبيقات التي تحتوي على البرامج الضارة «HiddenAds» كلاً من:

Bluetooth Auto Connect

Bluetooth App Sender

Driver: Bluetooth, USB, Wi-Fi

Mobile Transfer: smart switch

وإذا كان لديك أي منها مثبتاً على هاتفك، فمن الأفضل أن تقوم بحذفها على الفور. ومن المفيد أيضاً تشغيل أي برنامج فحص مضاد للفيروسات مثبت على هاتفك.