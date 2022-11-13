«غوغل» تطرح تحديثات جديدة لتسهيل متابعة «كأس العالم»

طرحت «غوغل» مجموعة من التحديثات عبر منصات، تسهّل للمستخدمين متابعة أحداث بطولة العالم لكرة القدم في 20 نوفمبر الجاري، التي تتضمن مقاطع فيديو يومية من شبكات التلفزيون، وإشعارات مخصصة، ومقاطع فيديو على تلفزيون «غوغل»، وألعاباً، يشارك فيها عدد من اللاعبين.

وتماماً مثل أي رياضة، بإمكانك البحث عن عبارات مثل «فيفا كأس العالم» أو «كأس العالم»، وستحصل على أحدث النتائج من المباريات. ويمكنك الاشتراك من أجل الحصول على الإشعار بموعد المباريات، عن طريق النقر على أيقونة الجرس، إضافة إلى تنبيهات الفرق الفردية بموجب قائمة الإشعارات. وستكون عشرات المباريات لهذه المسابقة من كأس العالم معروضة بصورة مباشرة.

وإذا أراد المستخدمون متابعة المباريات الفردية، ولكن لا يريدون البحث عن التحديثات كل مرة، فباستطاعتهم تثبيت النتائج على الشاشة الرئيسة. وللقيام بذلك، يمكنهم النقر على خيار «تثبيت النتيجة المباشرة»، في لائحة النتيجة لأي مباراة جارية، وهذه الميزات متوافرة من أجل المسابقات والرياضات الأخرى أيضاً.

وأقامت «غوغل» شراكة مع «فيفا» ومنصات بث رسمية، مثل «بي ان سبورت» و«بي بي سي» وآخرين، لعرض ملخصات فيديو يومية ضمن قسم المباريات. وبناءً عليه، إذا فاتتك بعض اللحظات الأساسية، تستطيع الحصول عليها بسهولة.

وستقوم شركة «غوغل» بإضافة إمكانية تقدير اللاعب استناداً إلى تقييم المستخدمين لأدائه في المباراة، ويمكنهم مقارنة هذه النتائج مع لاعبين آخرين. وتضيف «غوغل» عادة لعبة بسيطة تعتمد على المتصفح من أجل الأحداث الكبيرة، مثل مسابقة كأس العالم المقبلة. وبمجرد بدء المباراة الواقعية، ودخول تشكيلات اللاعبين، يمكنك اختيار الفريق المناسب لتأييده، وتبدأ بتسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف عن طريق هذه اللعبة البسيطة. ويجري إضافة الأهداف التي أحزرها اللاعبون، باللعبة ذاتها، من جميع أنحاء العالم لصالح الفريق الذي تؤيده، إلى نتائج الفريق الذي تنحاز إليه. ويمكنك مشاهدة نتيجة عدد الأهداف التي حققها اللاعبون الآخرون، على هذه اللعبة أيضاً قبل نهاية المباراة.

وستعرض «غوغل» تبويباً جديداً للشركات التي ستساعد المستخدمين على اكتشاف الأماكن التي تعرض مباريات كأس العالم. وعندما تبدأ البحث طارحاً السؤال التالي على «غوغل»: أين أشاهد مباريات كأس العالم في مكان قريب مني؟ سترى تبويباً يقول: «عرض كأس العالم» في القوائم التي تضم الأماكن والمطاعم في موقع «البحث والخرائط»، وسيتم إطلاق هذا التبويب قبل كأس العالم مباشرة، وسيكون أصحاب الشركات قادرين على تقديم طلب الانضمام إليها في ذلك الوقت.

وسيكون المشتركون في تلفزيون «يوتيوب» قادرين على مشاهدة مباريات كأس العالم على «فوكس سبورت»، و«اف اس1»، مع ميزات تتعلق بالمباريات، مثل الأحداث البارزة، والإحصاءات، والنتائج. ويمكنهم تلقي هذه المباريات بدقة عالية للغاية، إذا كانوا مشتركين في خدمة «4 كي بلاس». وسيعرض تلفزيون «غوغل» مباريات مباشرة في باب يطلق عليه «فور يو»، وسيضيف مواد جديدة من محتويات كأس العالم من شركاء، مثل: (فيفا، أي تي في، بيكوك، تيليموندو، فيكس).