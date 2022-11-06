«كرييتف» تقدّم سماعة جديدة مخصصة لسطح المكتب

أطلقت شركة «كرييتف تكنولوجي» سماعة جديدة، تمتاز بتصميم كروي، مع إضاءة (RGB) في الجزء السفلي، مع إمكانية الاختيار بين ثلاثة تأثيرات إضاءة، هي: (Cycle) و(Pulsate) و(Solo).

وأوضحت الشركة السنغافورية أن السماعة (Pebble Pro) المدمجة المخصصة لسطح المكتب، تأتي مزودة بنظام سماعات (2.0-USB) مع تقنية (BassFlex) لصوت عال جداً، وتقنية (Clear Dialog) لعرض الصوت بوضوح.

وأضافت أن السماعة الجديدة تأتي مدعومة بتقنية (Bluetooth 5.3)، وتشتمل على منفذ (3.5 ملم AUX)، ومنفذ (USB-C)، مشيرة إلى أنها توفر «كابلاً» بطول 1.8 متر لربط سماعتين معاً.