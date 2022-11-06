«كولمي» تطرح ساعة ذكية تمتاز بتصميم ثماني الأضلاع

أعلنت شركة «كولمي» الصينية عن طرحها ساعة ذكية جديدة، تمتاز بتصميم ثماني الأضلاع.

وذكرت الشركة، أن الساعة (P26) الجديدة تستهدف عشاق الرياضات والمغامرين، حيث إنها توفر حماية جيدة من الآثار الضارة للغبار والماء، وفقاً لفئة الحماية (IP67)، مع أكثر من 100 وضع رياضي. وأوضحت أن الساعة الجديدة تقدم أيضاً العديد من الوظائف الصحية، مثل قياس معدل ضربات القلب، وقياس نسبة تشبع الدم بالأكسجين، وتتبع النوم، وتنبيهات النوم، وشرب الماء، إضافة إلى التحكم في الموسيقى والاتصالات الهاتفية عبر البلوتوث.

وأضافت «كولمي» أنها زودت الساعة بشاشة قياس 1.81 بوصة، بينما تصل فترة تشغيلها إلى 30 يوماً، بفضل البطارية سعة 320 مللي أمبير ساعة. وأشارت إلى أن الساعة الذكية (P26) الجديدة، تأتي باللونين الأسود والأخضر، مع ثلاثة أساور مختلفة من السيليكون.