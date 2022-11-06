أبرز ميزات «آي باد 10» بعد تخلي «أبل» عن الكثير من التجهيزات المألوفة

مع قيام شركة «أبل» بطرح الجيل العاشر من الحاسوب اللوحي «آي باد»، تخلت الشركة الأميركية عن الكثير من التجهيزات المألوفة، حيث يأتي الإصدار الجديد من دون حواف شاشة سميكة وزر رئيس ومنفذ (Lightning) ومنفذ سماعة الرأس، لكن في المقابل يأتي الحاسوب اللوحي الجديد بألوان زاهية ومنفذ (USB-C) لسهولة توصيل الأقراص الصلبة الخارجية والشاشات، إضافة إلى دمج مستشعر (TouchID) أكثر سطوعاً في زر التشغيل/الإيقاف على حافة الجهاز.

جسم أصغر وشاشة أكبر

وأدى التخلي عن كل تلك التجهيزات إلى تأثير واضح على المظهر الخارجي للحاسوب اللوحي، فعلى الرغم من أن «آي باد 10» الجديد يأتي بطول أقصر بمقدار سنتيمترين مقارنة بالطراز السابق، إلا أن الشاشة أصبحت أكبر، حيث يبلغ قياس الشاشة حالياً 10.9 بوصات بدلاً من 10.2 بوصات في الطراز السابق، وبالتالي فإن الجهاز الجديد يمتاز بجسم أصغر وشاشة أكبر.

وتعمل الشاشة بدقة وضوح (2360 x 1640 بيكسل)، ما يساعد في إظهار جميع التفاصيل بشكل واضح للغاية، وعادة ما تظهر قيم عرض الألوان وقيم التباين في أعلى الفئة المتوسطة، وتكفي هذه القيم لجميع الاستخدامات اليومية بشكل كامل، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.

المعالج

وتم تزويد «آي باد 10» الجديد بمعالج «أبل A14 Bionic»، الذي يتم الاعتماد عليه في طراز «آي باد آير 2020»، والموديلات المختلفة من الهاتف الذكي «آي فون 12».

وعلى الرغم من أن هذا المعالج ليس جديداً تماماً، إلا أنه لايزال يعمل بسرعة فائقة.

الكاميرا

وبالكاد لا يلاحظ الكثيرون ترقية المعالج في الحاسوب اللوحي الجديد، لكن الموقع الجديد للكاميرا على جانب الشاشة سرعان ما يلفت الأنظار إليه، على العكس من الطراز «آي باد برو» و«آي باد ميني»، حيث لم تعد الكاميرا على الجانب القصير، لكنها انتقلت إلى منتصف الجانب الطويل.

وعند استعمال تطبيقات مكالمات الفيديو، مثل (FaceTime) و(Zoom وTeams) وغيرها، فإن المستخدم يمكنه النظر في عين الطرف الآخر من المكالمة مباشرة.

لوحة المفاتيح

وتظهر لوحة المفاتيح (Magic Keyboard Folio) بجهاز «آي باد» الجديد بصورة مقنعة أيضاً، حيث تتيح للمستخدم الكتابة بسلاسة وبسرعة.

وتضم لوحة المفاتيح الجديدة 14 زراً وظيفياً لضبط شدة الصوت، ودرجة سطوع الشاشة.

وتتكون اللوحة من جزأين: الأول عبارة عن لوحة المفاتيح الفعلية، التي يتم تثبيتها مغناطيسياً بالموصل الذكيSmart Connector على حافة الجهاز «آي باد»، أما الثاني فهو الجانب الخلفي المثبت مغناطيسياً، الذي يتيح إمكانية نصب الحاسوب اللوحي «آي باد» مثل شاشة الـ«لاب توب».