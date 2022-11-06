«أوبو» تطلق مكنسة «روبوتية» ذكية فائقة الأداء

أطلقت شركة «أوبو» المكنسة «الروبوتية» (Smart Life Sweeping Robot N3) الجديدة، التي تمتاز بالأداء الفائق بفضل قدرة الشفط البالغة 4000 باسكال.

وأوضحت الشركة الصينية، أن المكنسة الجديدة مزودة ببطارية سعة 5200 ميللي أمبير ساعة، تكفي لتنظيف مساحة تبلغ 280 متراً مربعاً، بينما لا يزيد مستوى الضجيج أثناء العمل على 60 ديسيبل.

وأضافت أنه تم تجهيز المكنسة (Smart Life Sweeping Robot N3) بماسح ضوئي بتقنية (LiDAR)، والذي يحول دون اصطدام المكنسة بالعوائق، كما تم تجهيزها بمستشعرات تحول دون سقوطها على الدرج.

ولفتت الشركة إلى أنه يمكن التحكم في المكنسة الروبوتية الذكية عن بعد بواسطة تطبيق، حيث يمكن للمكنسة الاتصال بشبكة «WLAN» المنزلية.