سماعة «بلوتوث» مقاومة للماء من «كرييتف تكنولوجي»

أطلقت شركة «كرييتف تكنولوجي» سماعة البلوتوث «Muvo Go» الجديدة، التي تمتاز بمقاومة الماء والمطر وفقاً لفئة الحماية «IPX7».

وأوضحت الشركة السنغافورية أن السماعة اللاسلكية «Muvo Go» الجديدة تدعم تقنية «Bluetooth 5.3»، وتمتاز بفترة تشغيل تصل إلى 18 ساعة، قبل الحاجة إلى شحنها بواسطة كبل «USB-C»، وعبر تقنيةWireless Stereo«Lnk» يمكن توصيل جهازين سوياً. وتتوافر سماعة البلوتوث «Muvo Go»، الجوالة الجديدة، التي يبلغ وزنها 570 غراماً، بثلاثة ألوان، هي: (Midnight Black، وPine Green، وCloud Blue).