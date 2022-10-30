«ووتش Ultra» من «أبل» غير منافسة لمثيلاتها المخصصة للرياضيين

أطلقت شركة «أبل» أخيراً ساعتها الذكية «ووتش Ultra» لتلبية متطلبات الرياضيين، الذين يرغبون في اختبار حدود أدائهم في البيئات القاسية؛ حيث قام المصممون بإعادة تصميم جسم الساعة الذكية المصنوع من التيتانيوم بشكل كامل.

وتأتي الساعة الذكية «ووتش Ultra» بجسم أكثر ضخامة وبه الكثير من الزوايا، مع زيادة في الطول والعرض بمقدار نصف سنتيمتر مقارنة بالموديلات السابقة، علاوة على زيادة الارتفاع بمقدار 3.7 ملم، وعلى الرغم من ذلك فإن جسم الساعة الذكية الجديدة يبدو بحجم مدمج وخفيف للغاية، حيث يبلغ وزنها 61 غراماً فقط بزيادة أقل من 10 غرامات مقارنة بالإصدار المصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ من الساعة الذكية «أبل ووتش 8».

ويشتمل جسم الساعة الذكية الجديدة على بطارية بسعة أكبر، وزادت فترة تشغيل البطارية أثناء اختبار الساعة الذكية «ووتش Ultra» البالغة 36 ساعة، بمقدار نصف يوم، وتعتبر هذه القيم فائقة للغاية في عالم أجهزة «أبل»، خصوصاً مع الشاشة التي تعمل بدرجة سطوع يبلغ 2000 نيت، وهو ما يعادل ضعف درجة السطوع في إصدارات «أبل ووتش 7 و8». واعتماداً على البطارية ذات السعة الكبيرة فإنه يمكن الانطلاق في رحلة قصيرة لمدة ليلتين دون الحاجة إلى إعادة شحن الساعة الذكية «ووتش Ultra»، ويمكن مضاعفة فترة تشغيل البطارية مرة أخرى عند تشغيل وضع توفير الطاقة، والذي يقوم بتفعيل الشاشة «Always on» عند الحاجة إليها فقط.

ومع كل هذه القيم الرائعة لا يمكن للساعة «ووتش Ultra» الجديدة منافسة الموديلات الفاخرة الأخرى والمخصصة للرياضيين مثل «غارمن إيبيكس 2» المزودة بشاشة «Always on»، والتي تصل فترة تشغيلها إلى ستة أيام أو حتى 16 يوماً مع تفعيل وضع توفير الطاقة، غير أن ساعة «غارمن» لا تضم الكثير من الوظائف مثل ساعة «أبل ووتش Ultra». وعلى عكس الموديلات السابقة، فإن الشاشة لم تعد تصل حتى الحافة الخارجية لجسم الساعة، لكنها أصبحت محاطة بإطار ثابت من «التيتانيوم»، وبالتالي فإن الساعة الذكية «أبل ووتش Ultra» يمكنها تحمل الضربات القوية، بفضل حماية التاج والزر الوظيفي بواسطة إطار خاص بهما كثير الزوايا، كما يأتي التاج نفسه بحجم أكبر من الموديلات السابقة، بحيث يمكن للمستخدم استعماله أيضاً مع ارتداء القفازات. وعلى الجانب الآخر من جسم الساعة الذكية «أبل ووتش Ultra» يوجد زر الحركة الجديد باللون البرتقالي، والذي يتيح للمستخدم استدعاء ساعة الإيقاف أو وظائف تدريب معينة، وللأسف لا يمكن ربط زر الحركة بأي تطبيق.