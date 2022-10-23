«سوني» تطلق أجهزة «بروجيكتور ليزر 3LCD»

أطلقت شركة «سوني» اثنين من أجهزة البروجيكتور «3LCD» الجديدة، هما (VPL-PHZ61 وVPL-PHZ51).

وأوضحت الشركة اليابانية أن الجهازين الجديدين يعملان بدرجة سطوع تصل إلى (6400 لومن)، وبدقة الوضوح (1920 x 1200 بيكسل).

ويشتمل الجهازان على نظام مضاد للأتربة، وبهما فلتر قابل للاستبدال بسهولة، لضمان أطول عمر افتراضي.

ومن خلال الاعتماد على نظام «3LCD» و«دايود» الليزر الباعث للضوء، فإن الموديل (VPL-PHZ61) يعمل بدرجة سطوع (6400 لومن)، أما الموديل (VPL-PHZ51) فإنه يعمل بدرجة سطوع (5300 لومن)، ولكنها تصل في منتصف الصورة إلى (7000 لومن).

وتروج الشركة اليابانية للجهازين الجديدين من خلال عرض صورة قياس 40 إلى 300 بوصة، مع وظيفة تصحيح الانحراف الأفقي والرأسي.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية أيضاً على سماعة بقدرة 16 واط، ويتم توصيل الجهازين الجديدين بأجهزة التشغيل عن طريق منافذ التوصيل المتعددة، مثل منفذ (HDMI، ومنفذ Mini D-Sub، ومنفذ LAN، ومنفذ USB). وأعلنت شركة «سوني» أن سعر الموديل (VPL-PHZ61) يبلغ 5500 دولاراً أميركياً (20 ألفاً و185 درهماً)، أما سعر الموديل (VPL-PHZ51) فيبلغ 4500 دولار (16 ألفاً و515 درهماً).