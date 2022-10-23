«أوبو» تطلق ساعتها الذكية «Watch SE»

أطلقت شركة «أوبو» ساعتها الذكية «Watch SE» الجديدة، التي تمتاز بشاشة «AMOLED»، مع وظيفة «Always-On».

وأوضحت الشركة الصينية أن ساعتها الذكية الجديدة مزودة ببطاقة «eSIM»، لتتيح إمكانية إجراء المكالمات الهاتفية، كما أنها مزودة بتقنية «NFC»، التي تتيح إمكانية الدفع «اللاتلامسي»، فضلاً عن دعم شبكة «WLAN» اللاسلكية.

وتقدم الساعة الجديدة بعض الوظائف الصحية، مثل قياس معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الأكسجين بالدم، وتتبع النوم، إضافة إلى تتبع الأنشطة الرياضية مع 100 وضع رياضي.

وتتوافر الساعة الذكية الجديدة بجسم فضي مع سوار باللون الرمادي أو البنفسجي.