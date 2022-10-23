مقارنة لتحديد أفضل «آيفون» يناسب احتياجاتك وميزانيتك

تراوح أسعار تشكيلة هواتف «آيفون» من «أبل» بين 429 دولاراً (1575 درهماً) لهاتف «آيفون إس إي» و1599 دولاراً (5868 درهماً) لـ«آيفون 14 برو ماكس»، وهناك معايير لتحديد أفضل أجهزة «آيفون» التي تناسب حاجتك وميزانيتك.

وتمثل النماذج التي تبيعها «آيفون» خليطاً من الموديلات الجديدة وتلك التي تعود إلى عام 2020، ولكن سواء كان «آيفون 13»، الصغير الحجم وشاشته التي يبلغ قياسها 5.4 بوصات أو «آيفون 12» الذي يعود إلى عام 2020، هناك الكثير الذي ينبغي التفكير فيه، للعثور على الهاتف المثالي. وقد يكون التجول في طيف «آيفون» محيراً، سواء من ناحية الألوان، حيث يأتي «آيفون 13» بست ألوان، أو الميزات مثل «آيفون 14 برو».

ومن ثم هناك الكاميرات، حيث يتمتع «آيفون» ببعض أفضل الكاميرات التي يمكن وجودها في أي هاتف آخر، لكن «آيفون إس إي» لديه كاميرا واحدة في الخلف. أما (آيفون 12، و13، و13 الصغير الحجم، و14، و14 بلس) فيوجد لدى كل منها كاميرا مزدوجة في الخلف، وهناك «آيفون 14 برو، و14 برو ماكس» اللذان لا يوجد في كل منها ثلاث كاميرات فقط، وإنما يأتيان بميزات، مثل القدرة على التقاط صور (برو راو) متطورة أو فيديو «برو ريس» عالي الجودة.

«آيفون 14»

يعتبر أفضل الهواتف بالنسبة لمعظم المستخدمين، ويبلغ سعره 829 دولاراً. وأفضل ميزات «آيفون 14»، التي ربما لا تراها أو تستخدمها، تتضمن اكتشاف الأعطال، وكذلك خدمة إنذار خدمات الطوارئ، عندما تتعرض لحادث سيارة. وهناك الخدمة التي بدأت في نوفمبر الجاري، والتي تتيح لك استخدام القمر الاصطناعي لإرسال رسالة طوارئ في الأماكن التي لا توجد بها تغطية.

«آيفون 14 برو»

يتشابه هذا الهاتف، الذي يبلغ ثمنه 999 دولاراً (3666 درهماً)، مع «برو 14» الذي ظهر العام الماضي، ولكن يجب ألا تنخدع بهذا التشابه، لأن «شاشة 14 برو» مختلفة، ويبلغ قياسها 6.1 بوصات، أما الكاميرا الأساسية فلديها مستشعر بدقة 48 بكسل. ويعتبر «آيفون 14 برو» أحد أفضل الهواتف التي أطلقتها «أبل» أو أي شركة أخرى تصنع الهواتف هذا العام.

«آيفون 14 بلس»

يبلغ ثمنه 929 دولاراً (3409 دراهم)، ويعتبر هذا السعر من الأفضل للهواتف الكبيرة. ويوجد في «آيفون 14 بلس» جميع الميزات الموجودة في «آيفون 14».

«آيفون 13» صغير الحجم

يبلغ ثمنه 629 دولاراً (2308 دراهم)، وهو هاتف رائع، لأنه يوجد به جميع المميزات الموجودة في هاتف «آيفون 13»، لكنه أصغر حجماً، ويحمل الثمن ذاته لـ«آيفون 12»، لكن «آيفون 13» صغير الحجم، يستمر فترة أطول في كل شحنة واحدة للطاقة، ويحتوي على معالج «بيونك ايه 15»، الأمر الذي يجعله يقوم بالأداء ذاته لـ«آيفون 14 و14 بلس»، وشاشته مغطاة بواقٍ من السيراميك.

«آيفون 14 برو ماكس»

يبلغ ثمنه 1599 دولاراً (5868 درهماً)، وهو نسخة كبيرة من «14 برو»، ويحتوي على معالج «بيونك ايه 16»، والكاميرات ذاتها، ومزود بأفضل بطارية في الهواتف، من ناحية طول فترة عملها، لكنه يختلف عنه من ناحية الشاشة، فهي أكبر بقياس 6.7 بوصات، وطول عمر البطارية.

«آيفون 12»

هو أفضل «آيفون» تحت سعر 600 دولار، ويبلغ ثمنه 599 دولاراً (2198 درهماً)، وشاشته بقياس 6.1 بوصات، ومغطاة بواقٍ من السيراميك.

أفضل «آيفون»

يعد «آيفون إس إي»، ويبلغ ثمنه 429 دولاراً (1575 درهماً)، أفضل «آيفون» رخيص الثمن، ويماثل «آيفون 8» من حيث الشكل، لكنه مزود في الداخل بمعالج «إيه 15» الموجود في «آيفون 13»، و«13 صغير الحجم»، و«آيفون 14»، و«14 بلس».