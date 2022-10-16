«بليتزولف» الصينية تطلق «البروجيكتور BW-V2»

أطلقت شركة «بليتزولف»، (Blitzwolf)، البروجيكتور (BW-V2) الجديد، الذي يمتاز بدقة وضوح (1920 × 1080 بيكسل)، (Full HD)، مع إمكانية عرض محتويات (4K). وأوضحت الشركة الصينية أن البروجيكتور «BW-V2» الجديد يمتاز بشدة سطوع تبلغ (200 لومن ANSI)، بينما تبلغ نسبة الإسقاط (1.4:1)، وبالتالي يمكن للبروجيكتور عرض صورة قياس 84 بوصة، من مسافة 2.6 متر، وصورة قياس 150 بوصة، من مسافة 4.65 أمتار.

ويعمل البروجيكتور الجديد بنظام التشغيل «أندرويد 9»، ويدعم شبكة WiFi بتردد 2.4، و5 غيغاهرتز، ويشتمل على مقبض لسهولة الحمل والتنقل.