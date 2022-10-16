«أمازفيت» تقدّم وظيفة جديدة لساعتيها «GTS 4» و«GTR 4»

قدّمت شركة «أمازفيت» ميزة جديدة لساعتيها (GTS 4 وGTR 4)، ألا وهي «مزامنة الساعات الذكية» مع تطبيق «Adidas Running».

وأوضحت الشركة الصينية أن هذه المزامنة تعني أنه يمكن الآن مشاركة البيانات، التي تم جمعها عبر الساعات الذكية مع منصة «أديداس».

ويتم إنشاء الاتصال عبر تطبيق «Zepp»، الذي يجب تحديثه مسبقاً إلى الإصدار (7.1.0)، ويتم هذا من خلال الذهاب إلى الإعدادات، وهناك يتم العثور على المدخل (Adidas Running) ضمن (Add Accounts) في الأسفل. وبعد الموافقة على الشروط وتسجيل الدخول إلى الحساب الخاص، يمكن تفعيل المزامنة هناك.

وبهذا ستتمكن الساعات من نقل المسارات وبيانات الأداء، مثل الكيلومترات والسرعة والمزيد إلى تطبيق (Adidas Running) من أجل جمع جميع البيانات الرياضية في مكان واحد.