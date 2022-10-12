نظارة الواقع الافتراضي "كويست برو" من ميتا.. السعر والمميزات

ميتا تكشف النقاب عن نظارة الواقع الافتراضي (كويست برو) في خطوة تبرز مساعيها لاقتحام سوق أجهزة الواقع المعزز والافتراضي.

وسيتم طرح النظارة الجديدة، التي جرى الكشف عنها في مؤتمر "ميتا كونكت" السنوي، في الأسواق من 25 أكتوبر بسعر 1500 دولار، وستتيح للمستخدمين التفاعل مع بيئات افتراضية على خلفية العالم الواقعي المحيط بهم.

والنظارة الجديدة مجهزة بكاميرات موجهة للخارج تنقل بثا مباشرا ثلاثي الأبعاد للبيئة المادية المحيطة بمن يستخدمها، مما يتيح خلق واقع مختلط بين العالمين الافتراضي والواقعي، ليتيح للمستخدم مثلا القدرة على تعليق لوحة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي أو جعل كرة افتراضية ترتد من طاولة حقيقية.

وعملت الشركة على إضافة العديد من التحديثات على "كويست برو" مقارنة بالطراز الحالي من النظارات "كويست 2"، التي تهيمن بشكل كبير على سوق الواقع الافتراضي.

كما أن "كويست برو" أخف وزنا وأقل نحافة من سابقاتها، مع عدسات رقيقة وبطارية تم تغيير موقعها إلى الجزء الخلفي من النظارة، مما يؤدي إلى توزيع وزنها بشكل متساو مع تقليل الحجم الكلي.

ومن أجل الانغماس في الواقع الافتراضي بالكامل، أضافت "ميتا" مستشعرات لـ"كويست برو" يمكنها محاكاة حركات العين وتعبيرات الوجه للمستخدمين، مما يعطي الإحساس بأن الصور الرمزية "الأفاتارز" تقوم بالتواصل البصري مثل البشر.