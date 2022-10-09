«أندرويد 13» يعالج ثغرات أمنية.. ولا يقدم مزايا جديدة

لا يقدم «أندرويد 13» العديد من المزايا مثل الإصدارين الأخيرين. ومع ذلك، فإنه يأتي مع بعض التعديلات على لغة التصميم، وتغيرات لظل الإشعارات، وإضافات الخصوصية التي نحتاجها على نحو كبير، وسمات إمكانية الاستخدام الجديدة.

ويتسم «أندرويد 13»، بأنه نظام تشغيل دائم التغير، وتقوم «غوغل» بإجراء تعديلات وتغييرات باستمرار من أجل إصلاح الثغرات الأمنية أو طرح ميزات على مدار العام. وباستخدام «خدمات غوغل بلاي» والإطار الأساسي، تمتلك «غوغل»، القدرة على طرح تحديثات بسهولة لمليارات الهواتف الذكية.

ومع ذلك، تحتفظ «غوغل» بأكبر تغيرات من أجل إصداراتها السنوية. وكانت السنتان الماضيتان مزدحمتين جداً بالنسبة لـ«غوغل» على هذا الصعيد، فقد أصدر «أندرويد11» نظاماً جديداً لإدارة الإشعارات، والذي يعطي الأولوية للمحادثات، و«أندرويد 12»، الذي شهد إصلاحاً شاملاً لشاشة المستخدم، مثل تغير لون الشاشة ومجموعة كبيرة من الميزات التي تركز على الخصوصية.

وبناء عليه، ليس من المدهش أن تختار «غوغل» البقاء في الجانب الآمن، وعلى الرغم من أن «أندرويد 13» ليس لديه الكثير من الميزات الجديدة، إلا أنه يقدم تحسينات في مجالات أخرى. وتتضمن إصلاح الثغرات الأمنية التي تعتبر شديدة الأهمية، وتعديلات ألوان الشاشة، والتغيرات الخفيفة في ظل الإشعارات.

ومع الألوان (الزاهية) والتصميم الجريء، تكون جمالية ألوان الشاشة، أكثر بروزاً، من تصميم نظام الإرشادات. وعلى الرغم من منتقدي شاشة «أندرويد 13» إلا أن التغييرات التي تم إدخالها تعد جيدة، إذ إن ألوان الشاشة تجعله يبدو جديداً وممتعاً. وبعد استخدام «بيكسل 6» لنحو شهرين العام الجاري، أستطيع القول وبثقة إن هذا الاتجاه الذي يجب أن تتخذه «غوغل».

وبالطبع هذه هي الحال، إذا كنت تستخدم «بيكسل» أو هواتف قليلة أخرى والتي تعمل بشاشة نظيفة دون أي تعديل.

ولا تجري «غوغل» العديد من التغيرات الملحوظة لألوان الشاشة مع «أندرويد 13»، وأكبر إضافة هي مزيد من لوحات الألوان لمنتقدي الألوان «الفاقعة». وتعمل هذه الميزة بصورة أساسية على تشكيل قائمة من لوحات الألوان التي تعتمد على الخلفية الحالية لشاشة هاتفك، وهي طريقة سهلة لتجديد منظر واجهة الهاتف.

ومع «أندرويد 13»، تستطيع الاختيار بين 16 لوحة ألوان، بدلاً من أربع، وهو أمر من الجيد أن تراه. ولاتزال عاجزاً عن امتلاك القدرة على اختيار ألوانك الخاصة، وهي ميزة يجب على «غوغل» أن تضعها في حسابها، وإذا لم يكن المستخدم يحب هذه الألوان التي تم إنشاؤها ذاتياً، فيمكنه دائماً اختيار ألوان التمييز الأساسية.

وبطريقة مماثلة، تعمل الأيقونات ذات الرموز، مع تطبيقات طرف خارجي، ولكن التوافق لايزال أمراً غير مؤكد.