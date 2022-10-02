«ليمفو» تطلق ساعة ذكية بهيكل مصنوع من الزنك

أطلقت شركة «ليمفو» Lemfo ساعتها الذكية «DM50» الجديدة، التي تمتاز بهيكل مصنوع من سبيكة الزنك.

وأوضحت الشركة الصينية أن الساعة الذكية الجديدة مزودة بشاشة لمسية «AMOLED» قياس 1.43 بوصة، وبدقة وضوح تبلغ (466 × 466 بيكسل)، إضافة إلى زرين على الجانب الأيمن للاستعمال.

وأشارت «ليمفو» إلى أن الساعة الجديدة تتمتع بحماية جيدة من التأثير الضار للمياه، وفقاً لفئة الحماية «IP68».

وبيّنت الشركة أنه تم تجهيز الساعة «DM50» بمستشعر بصري لقياس معدل ضربات القلب، ونسبة تشبع الدم بالأكسجين، كما تدعم الساعة وحدة NFC، مع بطارية سعة 400 مللي أمبير ساعة، تعمل لمدة تصل إلى 12 يوماً مع الاستخدام المعتاد.