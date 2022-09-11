«ترينا سولار» تطرح الجيل المقبل من «التكنولوجيا الكهروضوئية»

أعلنت شركة «ترينا سولار»، المزوّد العالمي للحلول الشاملة للطاقة الكهروضوئية والطاقة الذكية، عن توافر الجيل المقبل من ألواح «فيرتكس» الكهروضوئية الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وزوّدت الشركة نماذج «فيرتكس» الجديدة، التي تعد تحديثاً مبتكراً لمنصّة تكنولوجيا «فيرتكس 210 ملم»، بعدد أقل من الخلايا التي تأتي مستطيلة الشكل في هذا الجيل للمرة الأولى على الإطلاق، بخلاف سابقتها من الخلايا المربعة، مع أداء أقوى من حيث مقاومة النقاط الساخنة لإنتاج أداء بصري وكهربائي يراوح بين (2 و3%).

وتتكون تكنولوجيا «فيرتكس 580 واطاً» الجديدة من الخلايا الكهروضوئية التي تصل قدرتها القصوى إلى 580 واطاً، فضلاً عن كفاءة النموذج وسلسلة الألواح التي تصل إلى 21.5% مع تكنولوجيا الربط عالي الكثافة. كما توفر سلسلة «فيرتكس إس» الجديدة قدرة قصوى تصل إلى 435 واطاً، مع وصول معدلات كفاءة النموذج وسلسلة الألواح إلى 21.8% مع تكنولوجيا الربط عالي الكثافة.

وقال مدير عام ونائب رئيس «ترينا سولار» في الشرق الأوسط وإفريقيا، أنتونيو خيمينيز: «تغمرنا الحماسة للإعلان عن توافر سلسلة (فيرتكس) الجديدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بعد تعزيز مستويات القدرة والكفاءة والموثوقية التي تقدمها، إلى جانب يُسر الكلفة. تقدم الزيادة في قدرة وكفاءة الوحدات تجربة متميّزة وتضمن الحصول على مكاسب استثمارية استثنائية، فضلاً عمّا توفره من قيمة مضافة للعميل ومعايير رائدة على مستوى القطاع».

وتهدف «ترينا سولار» من إطلاق نماذج «فيرتكس» الجديدة، إلى توليد قيمة أكبر للعملاء عبر مختلف شرائح السوق، وتعزيز الابتكار المستمر في جميع مفاصل القطاع.