«تويتر» تختبر ميزة «تعديل التغريدات»

أعلنت منصة «تويتر» عن اختبارها لميزة «تعديل التغريدات»، التي من المقرّر التوسع فيها مبدئياً لتشمل خلال الأسابيع المقبلة مشتركي خدمة «تويتر بلو». ونظراً لأهمية الميزة التي لاقت تفاعلاً كبيراً من قبل المغردين، قررت المنصة إطلاع روادها على أحدث المستجدات التي طرأت على هذه الميزة حتى الآن، إضافة إلى لفت انتباههم حول إمكانية معرفة ما إذا خضعت تغريدة ما للتعديل، حتى في حال عدم وجودهم ضمن مجموعة الاختبار.

وسيتمكن المغردون من خلال ميزة «تعديل التغريدات» الجديدة من إجراء تعديلات على تغريداتهم بعد نشرها، وذلك من خلال منحهم فرصة تصحيح الأخطاء الإملائية أو الإشارة لحسابات أخرى، وغيرها.

وفي هذا الاختبار، يمكن تعديل التغريدات مرات عدّة خلال 30 دقيقة بعد نشرها. وستظهر التغريدات التي جرى تعديلها متضمنة رمزاً يدلُ على التعديل ووقته، بتسمية توضح للقرّاء أن التغريدة الأصلية قد خضعت للتعديل. ويؤدي النقر فوق التسمية إلى نقل المشاهدين إلى «سجل تعديل التغريدة» الذي يتضمن الإصدارات السابقة من التغريدة. ويلعب كل من الحدّ الزمني للتعديل، وإمكانية الاطلاع على أرشيف الإصدارات المعدّلة، دوراً مهماً، إذ يساعدان في حماية نزاهة المحادثة، وإنشاء سجل متاح للجمهور لكل ما تم ذكره في التغريدة.

وكما اعتادت مسبقاً، تحرص المنصة على اختبار ميزة تعديل التغريدات مع مجموعة صغيرة من المغردين، لمساعدتها في حصر الملاحظات وتحديد المشكلات المحتملة لكي تتمكّن من حلّها.

وتتضمن الملاحظات ضرورة توخي الحذر عند استخدام الميزة من قبل المغردين لضمان الاستخدام الأمثل من قبلهم. وفي وقت لاحق من هذا الشهر، ستعمل المنصة على التوسع في الاختبار عبر إتاحة الوصول إلى ميزة تعديل التغريدات أمام مشتركي خدمة «تويتر بلو»، حيث سيتاح لهم الوصول قبل غيرهم إلى المزايا الجديدة التي يطرحها «تويتر»، وذلك ضمن اشتراكاتهم في الخدمة، ومساعدتهم في اختبارها قبل طرحها رسمياً في المنصة أمام جميع المغردين.

وفي ضوء إطلاق ميزة تعديل التغريدات، تتطلع المنصة لجعل التغريد أيسر وأكثر جاذبية لمرتادي المنصة، بحيث يكونوا قادرين على المشاركة في المحادثات بطريقة مرنة.