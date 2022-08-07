«سامسونغ» تعتزم استثمار 3.3 مليارات دولار في فيتنام

تعتزم «شركة سامسونغ للإلكترونيات» الكورية الجنوبية استثمار 3.3 مليارات دولار إضافية خلال العام الجاري في فيتنام.

وقال رئيس قسم الهواتف المحمولة في «سامسونغ للإلكترونيات»، تي إم روه، في اجتماع عقده أخيراً مع رئيس الوزراء الفيتنامي، فام مينه تشينه، إن الشركة تستعد لإنتاج تجريبي لأشباه الموصلات، وفقاً لبيان أوردته «وكالة بلومبرغ للأنباء».

ومن المخطط بدء الإنتاج التجاري في يوليو من العام المقبل في المصنع الكوري لتصنيع الإلكترونيات في إقليم «تاي نجوين» شمال فيتنام، فيما لم يتم الكشف عن أي إطار زمني لهذا الاستثمار.

وبحسب البيان، تتوقع «سامسونغ للإلكترونيات» أن تفتح مركزاً للأبحاث والتطوير في هانوي، يخدم منطقة جنوب شرق آسيا في أواخر العام الجاري أو في أوائل عام 2023.