«أمازون» توقّع اتفاقية لشراء شهادات في «فاليو»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة «فاليو» للتمويل الاستهلاكي، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لشركة المجموعة المالية «هيرميس» القابضة، أخيراً، اتفاقاً مع شركة «أمازون» لتقديم التمويل الاستهلاكي من شركة «فاليو» كوسيلة دفع على موقع (amazon.eg). ووفقاً لبنود الاتفاق التجاري، تقوم شركة «فاليو»بإتاحة بعض أدوات التمويل الاستهلاكي الخاصة بها للمستهلكين المؤهلين على موقع (amazon.eg)، بحيث يكون لهم خيار تقسيم إجمالي قيمة مشترياتهم على دفعات عدة باستخدام شركة «فاليو».وقامت المجموعة المالية «هيرميس القابضة» وشركة «أمازون» بتوقيع اتفاق منح حق شراء اختياري (Option Agreement)، (اتفاق صفقة الاستثمار)، اتفقت بموجبه شركة أمازون على شراء شهادات إيداع دولية بقيمة 10 ملايين دولار أميركي، صادرة عن أسهم في شركة المجموعة المالية «هيرميس» القابضة، على أن يكون لديها خيار استبدال ذلك الاستثمار بحصة في شركة «فاليو» مستقبلاً، وذلك بما يعادل نسبة 4.255% من رأس المال المصدر لشركة «فاليو»، بناءً على تقييم حالي لشركة «فاليو» يبلغ 235 مليون دولار (post-money).

ويكون ذلك الخيار قابلاً للتفعيل قبل تنفيذ أو عند حدوث واقعة طرح مؤهل (qualified liquidity event) على مستوى شركة «فاليو»، في صورة استثمار مستقل من مستثمرين آخرين، أو بيع أسهم، أو طرح عام أولي أو قيد في البورصة، وذلك وفقاً لبنود وشروط اتفاق صفقة الاستثمار.