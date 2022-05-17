واشنطن وبروكسل نحو زيادة التنسيق لتعقّب «إمدادات أشباه الموصلات»

المصدر: ساكليه (فرنسا) ■ أ.ف.ب

تعلن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن جهود مشتركة لتحديد الانقطاعات في إمدادات أشباه الموصلات، ومواجهة التضليل الروسي، وفق ما أعلن مسؤولون.

ويزور كبار المسؤولين الأميركيين مركز «ساكليه» العلمي الفرنسي، للمشاركة في اجتماع لمجلس التجارة والتكنولوجيا، الذي تشكّل العام الماضي في وقت يزداد فيه نفوذ الصين التكنولوجي.

وأقر مسؤولون أميركيون بأن الغزو الروسي لأوكرانيا وسّع نطاق المجلس، لكنهم أشاروا إلى أن التكتل الغربي مازال يركز على المنافسة من قبل الصين.

ومن المقرر أن يعلن الطرفان عن «نظام للتحذير المبكر» من الانقطاعات في إمدادات أشباه الموصلات، على أمل تجنّب التنافس المفرط بين القوى الغربية على هذا المكوّن الأساسي في قطاع التكنولوجيا. وعانى القطاع نقص مكوّنات تصنيع الشرائح الإلكترونية، وأرجع سببه إلى الازدياد الكبير في الطلب العالمي على المنتجات الإلكترونية، بينما عطّل الوباء سلاسل الإمداد.