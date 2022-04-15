«بينكيو» تطلق نظام عروض يلبي معايير الأمان العالية

المصدر: تايبيه ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة بينكيو التايوانية» عن إطلاق نظام العروض التقديمية اللاسلكي «InstaShow WDC30» الجديد.

وأوضحت الشركة أنها تهدف، من خلال نظام العروض الجديد، إلى تلبية معايير الأمان العالية في القطاعات الحكومية والمالية والمصرفية، إذ يعتمد النظام الجديد على تقنية التشفير «WPA3»، ومكونات مدمجة معتمدة «EAL6+»، ومكتبات تشفير مختبرة «FIPS 140-3»، إضافة إلى شهادة مكافحة القرصنة «WPA2».ووفقاً للشركة، فإنه يتم توصيل نظام العرض اللاسلكي الجديد بالأجهزة الطرفية المستخدمة في ثوانٍ معدودة، عن طريق وظيفة «Plug-and-Play»، دون الحاجة إلى تثبيت برامج إضافية أو تطبيقات، أو برامج تشغيل.

وأشارت «بينكيو» إلى أنه يتم توصيل وحدات الإرسال «InstaShow» عن طريق منفذ «HDMI-1.4» بجهاز «لاب توب» أو الكمبيوتر المكتبي، لتكون وحدة الاستقبال جاهزة للعمل بعد خمس ثوانٍ من الاقتران، وبعد ذلك يتم عرض محتويات الشاشة بلمسة واحدة على شاشة أكبر، أو عن طريق «بروجيكتور».

ويمكن التبديل بين العديد من المشاركين في الاجتماع، الذين تتوافر لديهم وحدة الإرسال InstaShow بسهولة، كما يمكن لـ64 شخصاً، تقديم محتوياتهم عن طريق النظام، في وقت يمكن فيه لثمانية أشخاص عرض محتوياتهم في الوقت نفسه عن طريق وظيفة الشاشة المقسمة، كما يمكن للمشاركين الاتصال عبر تطبيق «InstaShare» المتوافر لهواتف «أندرويد» وأجهزة «أبل» المحمولة.