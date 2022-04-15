«جو برو» تطلق «كاميرا أكشن» تسجل الفيديو حتى دقة «5.3K»

المصدر: كاليفورنيا ■ د.ب.أ

أعلنت «شركة جو برو الأميركية» عن إطلاق كاميرا الأكشن «Hero 10 Black Bones» الجديدة.وأوضحت الشركة أن الكاميرا تستمد المستشعر والعدسة والمعالج ووحدة تثبيت الفيديو «HyperSmooth» من الكاميرا «Hero 10 Black» العادية، ولذلك فإنها تسجل الفيديو بدقة 5.3K وبسرعة 60 صورة في الثانية، وبدقة 4K وبسرعة 120 صورة في الثانية.

ولكي تتمكن الشركة من خفض وزن الكاميرا إلى 54 غراماً، فقد تخلت عن الكثير من المكونات غير الضرورة، مثل الشاشة، والسماعة، والبطارية، والجسم المقاوم للماء، ما يتيح إمكانية تركيب الكاميرا الجديدة في أصغر طائرات «الدرون»، إضافة إلى إطالة فترة تشغيل البطارية في الطائرة.

وأشارت «جو برو» إلى أن الكاميرا تعمل بقدرة تراوح بين 5 و27 فولت، ولذلك فإنها تتوافق مع معظم البطاريات الشائعة في طائرات «الدرون»، ويتم التحكم في الكاميرا عن طريق تطبيق GoPro، فضلاً عن توافر «كابل» يمكن توصيله بوحدة التحكم الخاصة بالطائرة، لكي يتم التحكم في الكاميرا عن طريق «ريموت كنترول» خاص بالطائرة.