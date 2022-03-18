«بيكن رد» تستعرض خدماتها الاستشارية في الأمن السيبراني

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «بيكن رد»، إحدى شركات «مجموعة إيدج» التي توفر حلولاً متقدمة لمواجهة تحديات الأمن الوطني، عن مشاركتها في «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات»، المقرر أن يقام في الفترة بين 21 و23 مارس 2022 في مركز دبي التجاري العالمي.

وأفادت الشركة بأن مشاركتها تتضمن جناحاً تفاعلياً، لتسلط الضوء على خدماتها الاستشارية في الأمن السيبراني، فضلاً عن محاضرة يلقيها المدير التنفيذي لقسم الاستشارات السيبرانية في الشركة، إيريك آيفرت، حول أساليب الكشف عن الثغرات الأمنية المصدرية، وحول برنامج المكافآت «bug bounty» المتخصص في الكشف عن الثغرات الأمنية.

وسيتمكن زوار جناح «بيكن رد» التفاعلي، من تجربة التقييمات النفسية المتقدمة المعتمدة على تقنية الألعاب، والتي يقدمها قسم تحليل الأفراد والشخصيات لدى الشركة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيكن رد»، موريسيو دي ألميدا: «تواصل (بيكن رد) جهودها في تعزيز قطاع الأمن السيبراني في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الشراكات والقدرات الجديدة، ويسعدنا أن نشارك في هذا المعرض التكنولوجي والسيبراني، كما نتطلع إلى استعراض حلولنا المتميزة وغير التقليدية، وتوفير فرص جديدة للتفاعل بشكل فريد مع الزوار والمشاركين».

ويُعد «معرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات» أكبر حدث متخصص ومؤثر في قطاع الأمن السيبراني في العالم العربي، إذ يستقطب نخبة صنّاع القرار من الهيئات الحكومية والمشترين للحلول أكثر من أي فعالية تكنولوجية وأمنية أخرى في المنطقة.