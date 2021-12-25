تطبيق «إدفوندو» يحصل على دعم «آي بي إم»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن تطبيق «إدفوندو»، أول تطبيق ذكي لإدارة أموال الشباب يتم تصميمه من قبل مختصين في المجال التعليمي، عن اعتماده الحلول الذكية التي يوفرها هايبر «بروتيكت أكسيليريتر» من «آي بي إم»، (IBM Hyper Protect Accelerator Program)، برنامج جاهزية الاستثمار والإرشاد التقني، لدعم عملية البناء السريع لقدرات الحماية الأمنية الرائدة في القطاع للتطبيق الذي يستعد لمرحلة الإطلاق التجريبي المرتقب في الإمارات.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لدى «إدفوندو»، سيمون وينج: «أسهمت الثقة التي منحتها (آي بي إم) لتطبيق (إدفوندو) بتعزيز ثقة قطاع التكنولوجيا المالية وسوق المستثمرين به».

وتابع: «يوفر الوصول إلى القدرات الأمنية المتطورة التي تقدمها (آي بي إم) لبناء تطبيق (إدفوندو)، مستويات جديدة من الثقة بالمنتج، ويعزز حضوره لدى شركائنا من البنوك وجهات إصدار البطاقات المصرفية، إلى جانب المستثمرين الذين شاركوا في جولة التمويل الأولية. كما يعزز الشعور بالرضا عند المستخدمين على اختلاف أجيالهم، وكذلك الأهالي والأطفال في ظل المخاطر العالية التي تهدد الأمن الإلكتروني في عصرنا هذا».

ويشكل تطبيق «إدفوندو» واحداً من أصل 55 شركة ناشئة عالمية من 24 دولة تم اختيارها بعناية من قبل فريق المسرعات في شركة «آي بي إم» لتحسين معايير الأمن الإلكتروني والجاهزية الاستثمارية بالتعاون مع شركاء البرنامج، «فيليج كابيتال»، للتغلب على أبرز التحديات العالمية.

وبدأ البرنامج بالفعل بتقديم أرباح لنماذج البنوك الرقمية، التي تحدث تغيراً ملحوظاً في القطاع المصرفي.