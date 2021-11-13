خبير تقني يحدّد خطوات المحافظة على الخصوصية في «فايرفوكس»

المصدر: برلين ■ د.ب.أ

كشف الباحث في أمن تكنولوجيا المعلومات، مايك كوكيتز، أن المتصفح «فايرفوكس» يرسل الكثير من بيانات الاستخدام إلى الشركة المطورة «موزيلا»، وذلك بعدما حلل سلوك نقل البيانات لإصدار سطح المكتب، مصنفاً ذلك على أنه «تتبع دون موافقة المستخدم».

وأضاف كوكيتز أنه يمكن تحويل «فايرفوكس» إلى متصفح يحافظ على الخصوصية من خلال بعض الخطوات، مثل إلغاء تنشيط إرسال بيانات القياس عن بُعد، والدراسة والبيانات الأخرى إلى «موزيلا» من خلال إزالة جميع علامات التأشير ضمن: (Settings/ Privacy & Security/ Firefox data collection and use).

كما نصح الخبير التقني باختيار الإعداد (blank page) ضمن (Settings/Start page/New windows and tabs/New tabs)، إضافة إلى إزالة جميع علامات التأشير ضمن (Firefox Home Content).

وإذا كان المستخدم لا يرغب في تدفّق البيانات إلى «غوغل»، فعليه تغيير محرك البحث الافتراضي ضمن (Settings/Search)، وإلغاء: «تنشيط عرض اقتراحات البحث»، وإزالة جميع علامات التأشير ضمن: (Settings/Privacy & Security/Deceptive Content and Dangerous Software Protection).