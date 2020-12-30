تشارك واجهات «ساعة أبل» عبر «Watchos 7»

المصدر: الإمارات اليوم

وجه المطورون انتقادات شديدة إلى «شركة أبل الأميركية» في ما يتعلق بواجهات ساعتها أو «الوجوه» Faces بمعنى الواجهة التي تظهر عبر الشاشة كخلفية للوقت والبيانات الأخرى.

ورفضت «أبل» السماح للجهات الخارجية بإنشاء هذه الواجهات وبيعها للمستخدمين. وحتى عند إطلاق نظام التشغيل «Watchos 7»، فإن «أبل» لم تغير موقفها، لكنها سمحت، للمرة الأولى، للمستخدمين بتشارك واجهات الساعة التي يقومون بتعديلها، مشترطة أن يكون الطرفان من مستخدمي الساعات العاملة بنظام تشغيل «Watchos 7»، كما سمحت بأن تتم المشاركة عبر هذه الساعات، أو من خلال تطبيق الساعة على هواتف «آي فون» العاملة بنظام التشغيل «Ios 14». لذلك، إذا كنت من مستخدمي «ساعة أبل» العاملة بنظام تشغيل «Watchos 7»، فإنه يمكنك تشارك الواجهات التي عدلتها من خلال الساعة، من خلال تجهيز الواجهة الذي ترغب في تشاركها أولاً والتأكد من تنشيطها، ثم اضغط بقوة فوق شاشة الساعة.

انقر بعد ذلك فوق زر: «مشاركة» Share الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مربع يعلوه سهم يشير إلى الأعلى في نهاية الشاشة، ثم اختر جهة الاتصال التي ترغب في تشارك واجهة الساعة معها، وأضف رسالة في المربع الخاص بـ«إنشاء رسالة» Create Message.

وأخيراً، مرر إلى الأسفل ثم انقر فوق خيار: «الإرسال» Send.