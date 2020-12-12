الإبلاغ عن عوائق السير في «خرائط غوغل»»

المصدر: الامارات اليوم

يحفل تطبيق «خرائط غوغل» بالعديد من الميزات، التي قد لا ينتبه لوجودها الكثيرون. لكن أحياناً تتاح هذه الميزات لمناطق معينة من العالم، وتحرم منها أماكن أخرى.

ومن ذلك، مثلاً، ملمح الإبلاغ الذي بمقتضاه يستطيع مستخدمو التطبيق الإبلاغ عن وجود مشكلات أو محاذير في بعض المسارات، كوجود إصلاحات في الطريق، أو حوادث، أو مراقبة السرعة بالكاميرات، أو أن بعض السيارات ممنوع مرورها.

فإذا كنت من مستخدمي تطبيق «خرائط غوغل»، ويتوافر لديك ملمح «الإبلاغ» Report، فيمكنك اتباع الخطوات التالية للإبلاغ عن المحاذير التي صادفتك عبر الطريق، ومن ثم تنبيه المستخدمين الآخرين: انقر فوق زر «الاتجاهات» Directions الأزرق في نهاية الجانب الأيسر من الشاشة، ثم انقر فوق زر «البدء» Start الموجود في نهاية الجانب الأيسر أيضاً من الشاشة، وستظهر أمامك مجموعة من الأزرار يسار الشاشة، ثم انقر فوق زر الإبلاغ الذي يبدو في شكل دائرة بداخلها علامة الجمع أسفل زر «الميكروفون»، وعندها ستظهر نافذة جديدة تضم مجموعة من الأزرار الخاصة بالمشكلات، أو المحاذير التي يمكن أن تصادفك في مساراتك تحت عنوان «أضف بلاغاً» Add A Report، وبعد ذلك انقر فوق الزر الذي ترغبه من هذه الأزرار، لتتم إضافته إلى الخرائط، كأن تضيف مثلاً الزر الخاص بكاميرات مراقبة السرعة، وبموجب ذلك ستظهر أمامك أيقونة البلاغ الذي أضفته إلى التطبيق على الخرائط.