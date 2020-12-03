مشاركة المستندات عبر منصة «ون درايف» السحابية

المصدر: الامارات اليوم

لم تعد مشاركة المستندات بين فرق العمل أمراً صعباً، كما كانت الحال في الماضي، إذ يمكن لأفراد فريق العمل تبادل الملفات وتعديلها عبر الـ«ويب»، وتشارك الملاحظات والتعليقات حولها بسهولة شديدة، وذلك من خلال استخدام الميزات التي تقدمها البرامج المكتبية عبر إصداراتها على الـ«ويب». ومن ذلك منصة «مايكروسوفت» الشهيرة «ون درايف» One Drive، التي يمكن لمستخدمي نظام التشغيل «ويندوز 10» الاستعانة بها في إعداد المستندات، وتشاركها بإرسال الرابط الخاص بها للآخرين، بحيث يمكنهم الاطلاع عليها وتحريرها أيضاً. لذلك، إذا كنت من مستخدمي منصة «ون درايف»، فإنه يمكنك مشاركة أحد المستندات المحملة إلى المنصة أو المُعدّة من خلالها، من خلال تسجيل الدخول إلى حسابك أولاً على خدمة One Drive عبر الـ«ويب».

انقر بعد ذلك فوق المستند الذي ترغب في تشاركه من بين الملفات والمجلدات الظاهرة أمامك، ثم انتقل إلى نهاية الجانب الأيمن من شريط القوائم أعلى الشاشة، وانقر فوق زر: «مشاركة» Share الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل سهم يشير جهة اليمين.

ستظهر أمامك نافذة صغيرة لاستكمال خطوات المشاركة، وهنا سجل الأسماء أو العناوين الإلكترونية لهؤلاء الذين ترغب في أن تتشارك معهم المستند، ثم أضف رسالة إلى جانب الرابط إن شئت، وانقر فوق زر: «إرسال» Send في نهاية الجنب الأيسر من النافذة، وانتظر لبرهة، وستظهر أمامك رسالة تؤكد إرسال الرابط للشخص المرغوب.