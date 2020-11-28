حذف الرموز التعبيرية من «ساعة أبل»

المصدر: الامارات اليوم

سمحت شركة «أبل» لمستخدمي نظام التشغيل «Watchos 7» الخاص بساعتها الذكية، بإنشاء الرموز التعبيرية الشخصية عبر الساعة، وتعديلها وحذفها حسب رغبة المستخدم.

والرموز التعبيرية الشخصية Memoji هي نوع من الرموز التعبيرية التي يمكن للمستخدم أن يضفي عليها ملامحه الخاصة فتشبهه تماماً. وكانت «أبل»، سمحت بإنشاء هذه الرموز التعبيرية الشخصية مع طرح سلسلة ساعات «Watch Series 4» والإصدارات التالية.

فإذا كنت من مستخدمي الساعات العاملة بنظام التشغيل «Watchos 7» وأردت استخدام الساعة في التخلص من أحد الرموز التعبيرية الشخصية Memoji التي أنشأتها سابقاً، فاتبع الخطوات التالية: افتح تطبيق Memoji الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل رمز تعبيري شخصي، واستخدم زر «التاج الرقمي» Digital Crown لتصل إلى الرمز التعبيري الذي ترغب في حذفه، ثم انقر فوق الرمز التعبيري واستخدم مجدداً زر التاج الرقمي في الوصول إلى كل الخيارات المتاحة للتعامل مع الرمز، وبعد ذلك انقر فوق خيار «الحذف» Delete الأحمر في نهاية الشاشة، ومن ثم انقر فوق زر الحذف الذي سيظهر مجدداً أمامك داخل النافذة التالية الخاصة بالتأكيد.