تحديد إحداثيات موقعك باستخدام «تطبيق الخرائط» على أجهزة «IOS»

المصدر: الإمارات اليوم

تساعد تطبيقات الخرائط في تحديد إحداثيات المواقع بكفاءة تامة من خلال نظام تحديد المواقع، ويقصد بإحداثيات المواقع خطوط الطول والعرض التي تحدد بدقة كل موقع على سطح الأرض، ويمكن للمستخدم عبر تطبيق «خرائط أبل»، الوصول لإحداثيات موقعه بسهولة وتشاركه مع الآخرين، فلا يحتاج هؤلاء إلا إلى إدخال البيانات في حقل البحث في التطبيق للوصول للمكان بسهولة. فإذا كنت من مستخدمي أجهزة «IOS» وأردت تحديد إحداثيات موقعك عبر تطبيق «خرائط أبل»، فاتبع هذه الخطوات: افتح تطبيق الخرائط على جهاز «IOS» وتبدو الأيقونة الخاصة به في شكل مجموعة من المسارات فوق خريطة.

ثم انقر فوق زر موقعك الحالي، ويبدو في شكل سهم أزرق أعلى يمين الشاشة، وستظهر أمامك فوق الخريطة دائرة زرقاء تحدد موقعك، انقر فوقها، ثم مرر من نهاية الشاشة إلى أعلى لرؤية التفاصيل الكاملة لموقعك، وسيظهر أمامك خط الطول Longitude وخط العرض Latitude.