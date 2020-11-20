«سيتيزن» تُطلق أول ساعة ذكية

المصدر: طوكيو - د.ب.أ

أعلنت شركة «سيتيزن» عن إطلاق ساعة جديدة، تُعد باكورة إنتاجها من الساعات الذكية، مشيرة إلى أنها ستطرح الساعة في الأسواق بدءاً من 14 ديسمبر المقبل بسعر 395 دولاراً (نحو 1450 درهماً).

وأوضحت الشركة اليابانية أن ساعتها الذكية «CZ Smart» تعتمد على التصميم التقليدي لموديلات «سيتيزن» الميكانيكية، وتأتي في ثلاثة إصدارات مختلفة من حيث اللون والجسم الفولاذي والأساور، لكنها تشترك في التجهيزات.

وأضافت أن الساعة الجديدة مزودة بشاشة «AMOLED» قياس 1.28 بوصة ومحمية بطبقة «Gorilla Glass 3» للحماية من الخدوش، فيما تم تزويد الساعة بمعالج «كوالكوم Snapdragon Wear 3100» مع ذاكرة فلاشية سعة ثمانية غيغابايت وتقنية «واي فاي» وتقنية «بلوتوث» والنظام العالمي لتحديد المواقع «GPS»، وتقنية اتصالات المجال القريب «NFC».