تفعيل وضع القراءة في «آي فون» تلقائياً

المصدر: الإمارات اليوم

منذ فترة طويلة لم تعد الهواتف مخصصة فقط لإجراء الاتصالات، حيث إن الكثير من المستخدمين يعتمدون على كاميراتها المتطورة في التقاط الصور، فيما يستخدمها آخرون في التواصل الاجتماعي عبر تطبيقات وشبكات التواصل، كما يستخدمها البعض في قراءة الكتب الإلكترونية، والبعض الآخر يجمع بين كل هذه الميزات وغيرها الكثير.

لكن صغر حجم شاشات الهواتف يجعل عملية القراءة صعبة أحياناً، لذا يلجأ المستخدمون إلى تفعيل ما يعرف بوضع القراءة، أو نافذة القارئ، ليتمكنوا من رؤية النصوص بوضوح أكبر، لاسيما إذا كانت القراءة تتم من خلال متصفحات الـ«ويب». ومن المتصفحات التي أولت وضع القراءة أهمية كبيرة، متصفح «سفاري»، فإذا كنت من مستخدميه عبر هواتف «آي فون»، اتبع الآتي لتفعيل وضع القراءة تلقائياً عند زيارة بعض مواقع الـ«ويب»: افتح «سفاري»، الذي تبدو الأيقونة الخاصة به في شكل بوصلة، ثم توجه إلى الصفحة التي ترغب في قراءتها بوضع القراءة، وانقر فوق أيقونة «AA» أقصى يسار شريط العناوين الخاص بصفحة الـ«ويب» التي تزورها، ومن ثم مرر للأسفل وانقر فوق خيار «إعدادات الموقع» Website Settings في نهاية النافذة التي ظهرت أمامك، وبعدها ابحث داخل النافذة التالية عن خيار «تفعيل وضع القراءة تلقائياً» Use Reader Automatically، وحرك المؤشر المجاور للخيار السابق من اليسار إلى اليمين حتى يظهر اللون الأخضر، بموجب ذلك سيفعل «سفاري» وضع القراءة تلقائياً عندما تزور أي صفحة تنتمي لهذا الموقع مستقبلاً. ولو أردت العودة إلى الإعدادات الافتراضية الخاصة بالموقع الذي تتصفحه انقر مجدداً فوق أيقونة «AA».