إظهار أداء الحاسب باستخدام شريط الألعاب

المصدر: الامارات اليوم

يحتوي نظام التشغيل «ويندوز 10» على بعض الألواح الخفية التي يستطيع المستخدم من خلالها متابعة أداء الحاسب. وبمقدور المستخدم إظهار هذه الألواح ببساطة لو أراد باستخدام ملمح مدير المهام أو باستخدام شريط الألعاب.

فإذا كنت من مستخدمي أجهزة الحاسب العاملة بنظام التشغيل «ويندوز 10»، فإنه يمكنك إظهار الرسم البياني الخاص بأداء الحاسب باستخدام شريط الألعاب المدمج بنظام التشغيل «ويندوز 10» باتباع ما يلي: لمشاهدة «شريط الألعاب» Game Bar، انقر فوق مفتاحي «Windows وG»، وبذلك سيظهر أمامك الرسم البياني الخاص بالأداء في نهاية يسار الشاشة.

وإذا لم يظهر أمامك شريط الألعاب رغم اتباع الخطوة السابقة، توجه إلى الإعدادات، وانتقل منها إلى تبويب «الألعاب» Gaming، ثم انقر فوق قسم «Xbox Game Bar»، وتأكد من أن الاختصار الخاص بلوحة المفاتيح مفعل.

وفي حال إذا لم تشاهد نافذة الأداء، انقر فوق زر الأداء ضمن أيقونة القائمة التي تبدو في شكل ثلاث نقاط أفقية يسار شريط الألعاب أعلى الشاشة، ثم انقر فوق زر التثبيت المجاور لعلامة «X» أعلى شريط الأداء لتثبيت الرسم البياني الخاص بالأداء.

ويمكنك النقر مجدداً فوق مفتاحي «Windows وG» لإغلاق كل النوافذ ماعدا الرسم البياني الخاص بالأداء، ثم نقله إلى أي مكان تفضله على الشاشة.