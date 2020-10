فتح جهاز «ماك» تلقائياً باستخدام «ساعة أبل»»

المصدر: الامارات اليوم

يمكن لمستخدمي «ساعة أبل»، التي تعمل بنظام التشغيل «Watchos 3»، والإصدارات التالية، استخدامها في الفتح التلقائي لأجهزة «ماك»، التي تم تصنيعها بعد منتصف عام 2013، وتعمل بنظام التشغيل «Macos Sierra»، والإصدارات التالية. فبمجرد جلوس المستخدم أمام شاشة حاسوبه، وهو يرتدي الساعة حول معصمه، يتم الفتح التلقائي للجهاز دون أن يحتاج المستخدم للاستعانة بكلمة السر وغيرها. لكن هذا الأمر يتطلب توافر عوامل أخرى، كتفعيل التوثيق ذي العاملين، والدخول إلى الجهازين بـ«معرف أبل» نفسه، وتفعيل رمز المرور على الساعة والجهاز، وغير ذلك من الاشتراطات.

فإذا كنت قد وفيت كل الاشتراطات اللازمة لهذا التكامل بين الجهازين، وترغب في تفعيل ملمح الفتح التلقائي لجهاز «ماك» باستخدام الساعة، فاتبع الخطوات التالية: انقر فوق أيقونة «أبل» في أعلى الجانب الأيسر من الشاشة، ثم مرر داخل النافذة المنسدلة حتى تصل إلى تبويب: «تفضيلات النظام» System Preferences وانقر فوقه، ثم انقر فوق قسم «الأمن والخصوصية» Security & Privacy، ثم فوق خيار «عام» General، وبعد ذلك انقر داخل المربع الصغير المجاور لخيار «استخدام ساعة أبل لفتح التطبيقات وجهاز ماك» Use Your Apple Watch To Unlock Apps And Your Mac.