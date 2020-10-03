المرونة السيبرانية تتصدر أجندة مؤتمر «فيرتشوبورت»

المصدر: الرياض ■الإمارات اليوم

تعقد فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر «فيرتشوبورت» لحلول أمن المعلومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، افتراضياً، بمدينة الرياض، في 5 و6 أكتوبر الجاري، تحت عنوان «التطور من المقاومة السيبرانية إلى المرونة السيبرانية في عصر المدن الذكية والاقتصاد الرقمي وإنترنت الأشياء»، ويشارك فيه أكثر من 26 خبيراً دولياً، ويستهدف 15 قطاعاً محورياً.

وقال نائب الرئيس لدى «تريند مايكرو» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور معتز بن علي، إن «الحكومة السعودية تُعد من قادة دول المنطقة، وذلك بفضل جهودها الحثيثة في (الأمن السيبراني)، وهو أحد الاتجاهات الرئيسة لرؤية 2030 الطموحة، التي تهدف إلى تطوير بنيتها التحتية الرقمية».