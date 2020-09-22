«جارمن» تُطلق ساعة ذكية للعدّائين والرياضيين

المصدر: كنساس - Àد.ب.أ

أعلنت شركة جارمن الأميركية عن توسيع باقة منتجاتها من الساعات الذكية الرياضية من خلال إطلاق الموديل «Forerunner 745» الجديد.

وأوضحت الشركة أن ساعتها الذكية الجديدة تتضمن شاشة قياس 1.2 بوصة، وتوفر للمستخدم العديد من الوظائف المتطورة، مثل تشبع الأوكسجين.

وأشارت «جارمن» إلى أن ساعتها الذكية تعتبر بمثابة الجيل الجديد من الساعة الذكية «Forerunner «735XT.

وتعمل الساعة الرياضية الجديدة بواسطة النظام العالمي لتحديد المواقع GPS، وتهدف إلى تلبية متطلبات العدّائين والرياضيين في المقام الأول، إذ يتوافر فيها حزام الصدر HRM-Pro الذي يتيح للرياضيين المزيد من خيارات التدريب مثل قياس معدل نبضات القلب تحت الماء.

وتوفر الساعة كذلك تحليلاً أكثر تفصيلاً لقيم القياس الفسيولوجية، وتقدم اقتراحات بخصوص التمارين التالية، وتحديد وقت الاستراحة بصورة أفضل، كما تدعم وظيفة «جارمن Pay» و«جارمن Music»، مع التعرف التلقائي الى حالات الحوادث، وتتبع الدورة الشهرية عن طريق وظيفة «جارمن Connect». وتمتد فترة تشغيل البطارية حتى 16 ساعة مع تشغيل نظام تحديد المواقع GPS.