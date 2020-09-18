«ساعة أبل» الجديدة تقيس الأكسجين في الدم خلال 12 ثانية

المصدر: القاهرة - الإمارات اليوم

كشفت شركة «أبل» عن سبع خواص يتميز بها حاسبها اللوحي «iPad Air 2020»، منها تزويده بالمعالج الجديد «إيه 14» المصنّع بتقنية «5 نانو متر»، والذي ترتفع سرعته بنسبة 40% في عمليات الحوسبة العادية، و30% في معالجة الرسوميات، فضلاً عن تزويده بما يعرف بـ«المحرك العصبي» لتسريع تطبيقات تعلم الآلة.

كما كشفت الشركة الأميركية خلال مؤتمر افتراضي طرحت فيه منتجات جديدة، عن تزويد الجيل السادس من ساعتها الذكية بست ميزات جديدة، أبرزها القدرة على قياس مستوى الأكسجين بالدم في أي وقت خلال 12 ثانية، بدلاً من القياس أثناء النوم فقط، كما هو الحال مع منافساتها من الساعات الذكية، وعلى رأسها ساعة «فيت بيت».

وأوضحت «أبل» أن الخواص السبع التي يتميز بها «iPad Air 2020» تتمثل بما يلي:

-معالج جديد

يأتي حاسب «أبل» الجديد بمعالج من طراز «إيه 14»، وهو معالج مصنع بتقنية «5 نانو متر»، أي يفصل بين كل «ترانزستور» وآخر على المعالج مسافة «5 نانو متر» فقط، وهي مسافة قصيرة جداً، تجعل المعالج يستوعب 11.8 مليار «ترانزستور» في الأنوية أو المحاور الداخلية الأربعة التي يعمل بها، وهذا الأمر يجعله يوفر أداء وقوة أعلى في القيام بعمليات الحوسبة بنسبة 40%، وأسرع بنسبة 30% في معالجة الرسوميات، مقارنة بالمعالجات من فئة «إيه 13» المصنعة بتقنية «7 نانو متر».

-«محرك عصبي»

زودت «أبل» حاسبها «iPad Air 2020» بـ«محرك عصبي» أي يعمل بشبكة عصبية، تحاكي الشبكات العصبية بالمخ البشري، وتجعل الحاسب أسرع في تشغيل ومعالجة أكواد الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة.

-«قلم أبل»

يدعم الحاسب الجديد تشغيل «قلم أبل» من الجيل الثاني الذي يتم تثبيته عن طريق التعلق المغناطيسي على حافة الجهاز، ويعمل عبر منفذ التوصيل من فئة «لايتنينج»، كما يدعم لوحة المفاتيح المتقدمة «ماجيك كيبورد» التي تعمل مع طراز «آي باد برو مقاس 11 بوصة»، مع خاصية التتبع المدمجة، والتصميم المحسن.

-التعرّف باللمس

الخاصية الرابعة أن الحاسب الجديد، يعمل بتقنية التعرف الى الهوية باللمس، بدلاً من نظام التعرف الى الوجه، ويتمتع بحواف رفيعة، لا يوجد بها مكان لمفتاح الشاشة الرئيسة، ولذلك قامت «أبل» ببناء مستشعر اللمس بطريقة جديدة تماماً، وعلقته في المفتاح العلوي، وبالتالي اصبح على المستخدم أن يلمس فقط المفتاح العلوي لمفتاح اللمس، ليستخدم مباشرة جميع الأشياء التي يحتاجها بالجهاز، كفتح القفل وتسجيل الدخول للتطبيقات، وغيرها.

-شاشة قياسية

يعمل «iPad Air 2020» بشاشة قياسية بمعدل تحديث 60 هرتز، في حين يعمل «آي باد برو» بشاشة بمعدل 120 هرتز، لكن يعوض ذلك أن دقة الشاشة تكاد تكون هي نفسها دقة الشاشة في «آي باد برو» قياس 11 بوصة.

-مكبرات صوت

أما الخاصية السادسة، فهي احتواء الحاسب الجديد على مكبرات صوت «إستريو» مطورة، لكن ليس الإعداد نفسه عالي الجودة في «آي باد برو».

-السعر

يعمل حاسب «أبل» الجديد بكاميرا خلفية واحدة دقتها 12 ميغابيكسل، بفتحة عدسة 1.8، ومع كل هذه الخواص، يأتي الجهاز بسعر 600 دولار (نحو 2200 درهم)، للطراز المزود بوحدة تخزين 64 غيغا، و750 دولاراً (نحو 2750 درهماً) لطراز 256 غيغا بايت تخزين.

-«أبل ووتش 6»

وبالنسبة لـ«ساعة أبل» الجديدة من الجيل السادس «أبل ووتش 6»، فإنها تتميز بست خواص، تشمل ما يلي: احتواؤها على جهاز استشعار لقياس الأكسجين في الدم، ويعمل بالأشعة تحت الحمراء، ويمكنه قياس الأكسحين في أي وقت خلال 15 ثانية، وليس أوقات النوم فقط، بينما الخاصية الثانية هي أنها مزودة بشاشة تعد الأفضل والأكبر، مقارنة بالجيلين الرابع والخامس من الساعة، وتحقق سطوعاً أفضل بمقدار 2.5 مرة، مع شريحة معالج جديدة وفعالة، لا تجعل السطوع يؤثر في عمر البطارية.

-طريقة جديدة

أما الخاصية الثالثة، فهي تميز الساعة بطريقة جديدة لإعدادها للأشخاص الذين لا يملكون هواتف «آي فون»، حيث يمكن للساعة أن تحقق الاتصال بالشبكات المحمولة من تلقاء نفسها، ليصبح بالإمكان الوصول لمتجر «أبل» والخرائط والرسائل والموسيقى، فيما تركز الخاصية الرابعة على عرض بعض الرموز والاشكال الجديدة، مثل رمز عرض المناطق الزمنية، والعدادات الرقمية لقياس المسافات والسرعات، والخطوط المرنة التي تقبل أي تركيبة لونية. وتتميز الساعة أيضاً بخدمة «فيتنيس بلس» لتتبع اللياقة البدنية، وتتضمن 10 تدريبات، بينها اليوغا وركوب الدراجات والرقص والمشي والجري والتجديف، في حين الخاصية السادسة هي تعدد الإكسسوارت والملحقات، والتي تتضمن الأحزمة، والأساور، وشريط الحلقة المنفردة المقاوم للسباحة، وحزام الربط الجلدي الذي يستخدم المغناطيس للتكيف مع معصم المستخدم.

6

ميزات في «أبل ووتش 6»

-مزودة بمستشعر لقياس

الأكسجين.

-شاشة كبيرة.

-الاتصال بالشبكات تلقائياً.

-عرض رموز وأشكال جديدة.

-مزودة بخدمة «فيتنيس

بلس».

-تعدّد الإكسسوارات والملحقات.